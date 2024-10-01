В Новосибирске из-за столба убийцы массово гибнут белки, коты и птицы

Жители СНТ «Ивушка» в Советском районе Новосибирска пожаловались на установленные в 2023 году опоры линии электропередачи. По их словам, столбы плохо заизолированы, от чего погибают животные.

Местная жительница Екатерина (имя изменено) рассказала корреспонденту Сиб.фм, что в СНТ второй год погибают от электричества белки и совы, а недавно погиб и кот, гоняющийся за грызунами.

«Эта проблема длится второй год. Белки падают со столба, травмируясь электричеством. Летом в выходной я разгребала опилки под столбом и услышала громкий электрический треск, и к моим ногам свалилась белочка. Она дергалась в припадке. Я положила ее в коробку, так как она еще дышала, и отнесла домой. Пошла дальше разгребать опилки, и вскоре это всё опять повторилось — к моим ногам упала еще одна», — делится собеседница.

Екатерина добавила, что написала в чат СНТ, чтобы руководство приняло меры, однако действий никаких не последовало.

«В ответ были разные мнения, что это естественный отбор и белок много развелось, пусть не бегают где попало. Ничего предпринято не было. Пару недель назад так же в выходной при нас белку коротнуло, и она осталась лежать на столбе. До сих пор там. В правление я написала. Тишина. А в эти выходные опять две лежали под столбом и одна разодранная неподалеку», — рассказала сибирячка.

По словам других жителей, от электричества погибают и другие животные — совы и коты. Сейчас они переживают, что от тока могут пострадать и дети.

Энергетик товарищества Максим З. пояснил новосибирцам, что линия выполнена голым алюминиевым проводом и проходит над участками по улице Высоковольтная.

«У красного мостика на опоре стоит разъединитель 10 кВ. Конструктивно он имеет открытые токоведущие части, находящиеся под напряжением 10 кВ. Высота изоляторов сопоставима с ростом белки. Зверек, залезая на раму разъединителя, с большой вероятностью попадает под удар током», — написал он в чате.

Максим добавил, что для людей это безопасно, так как аппарат стоит вне зоны досягаемости.

Корреспондент Сиб.фм связался с председателем СНТ «Ивушка» Евгением Главацким. Он пояснил, что вся информация, предоставленная жителями, не соответствует действительности.

«Со столбами у нас всё нормально. Мы установили высоковольтную линию, которая была принята РЭС. У нас есть все документы. Они безопасны, не угрожают людям. А то, что происходит с белками: там есть изоляторы, которые невозможно каким-либо образом закрыть. Грызуны залазят на эти изоляторы и умирают, потому что там большое напряжение. Для людей это точно безопасно, так как это находится на уровне 6 метров», — считает Главацкий.

Председатель добавил, что руководство делало всё для людей, но теперь получает жалобы.

«У нас 800 дворов, нам не хватало электроэнергии. Мы сделали трансформаторную подстанцию, а чтобы она заработала, нужно было протянуть туда линию. Вот мы её и сделали, всё работает. А какие-то зоозащитники не понимают процессы цивилизованного электроснабжения», — подытожил председатель.

Однако на жалобы сибиряков отреагировали в ЦУР Новосибирской области и администрации Советского района.

«Ваше сообщение находится на рассмотрении в мэрии города Новосибирска. Профильные специалисты постараются рассмотреть вопрос как можно скорее», — сообщили в ЦУР.

В администрации же сообщили, что вопрос передали в отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

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