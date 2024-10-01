В Новосибирске компания из Ижевска арендует землю площадью более 7 га

В микрорайоне «Клюквенный» ГК «Талан» из Ижевска получил право на субаренду трех земельных участков.

По информации акционерного общества «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» в августе 2024 года было выставило на торги три участка в микрорайоне «Клюквенный».

Первый земельный участок, выставленный на торги — его площадь составляет 25 761 кв. м с минимальным размером платежей, необходимым для заключения договора субаренды земельного участка, в размере 288 156 750 руб.

Второй участок — общая площадь 22 226 кв. м, минимальный размер платежей для заключения договора субаренды этого земельного участка составляет 251 903 400 руб.

Третий земельный участок — общая площадь 24 237 кв. м с минимальным размером платежей для заключения договора субаренды земельного участка 272 584 200 руб.

По итогам торгов на право заключения договоров субаренды право на застройку всех трёх земельных участков общей площадью более 7 га получает ГК «Талан» (ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-44»).

В итоге, за три земельных участка, застройщик внесет всего 827 644 350 рублей, что на 15 млн. рублей больше от минимального размера платежей для заключения договора субаренды, заявленной в конкурсной документации.

Микрорайон Клюквенный планируется построить до 2033 года на северной окраине Калининского района Новосибирска. Его площадь составит 100 га. Планируемая площадь жилой застройки — 1 млн кв. м.