В Новосибирске опубликовали список худших детских больниц по версии 2ГИС

Редакция Сиб.фм проанализировала рейтинги сервиса 2ГИС и собрала список худших больниц Новосибирска.

Первая в нашем списке Детская больница №1, кардиологическое отделение. Жители города поставили учреждению оценку в 1,3 звезды. Люди жалуются на нехорошее отношение со стороны персонала и на обстановку в целом в больнице.

«Ужас, а не больница! Тараканы ползают по стенам прям над головой. Тараканов потравили и нас отправили в другую палату, но там так же ползали тараканы,п осле просьбы переселить в другую палату на нас начали орать и говорить спите тогда в коридоре, отношение ужасное весь медперсонал грубит и хамит. Еда также ужас, есть невозможно», — пишет один из пользователей.

Второе место занимает также Детская больница №1, но уже клинико-диагностическая лаборатория. Новосибирцы оценили в 1,9 звезд. Люди жалуются на работу медперсонала.

«Это просто трэш. Педиатр детский сказал, что кровь принимают до 10:00. В конце концов, когда пришли в 09:55 уже не принимают, что за бред. У вас есть время, и вы его видите! Ещё человека 3 точно можно принять так ещё и хамят в наглую», — пишет недовольный посетитель.

Третье место заняла Детская поликлиника на ​Пархоменко 2-й переулок, 9. Она получил 2,3 звезды. Пользователи жалуются на «хамское» отношение персонала.

«Отвратительное отношение женщин в регистратуре. Слова спросить нельзя, в ответ получаешь только хамство и грубость. Ужасное поведение», — пишут на 2ГИС.

На четвертом месте расположилось 1-е поликлиническое отделение. Оно получило 2,8 звезды. Люди отмечают нехорошее отношение персонала.

«Обслуживающий персонал у входа хамит. Словно зашла не в детскую поликлинику, а в место лишения свободы. Возможно, охранников в эту поликлинику оттуда и берут. Вчера с ушибом пальца провели здесь 1.5 часа, хотя, когда зашли, никого не было из пациентов, а также не было на месте врача и регистратора», — рассказал один из жителей.

Пятое место заняла Детская городская клиническая больница №3. Её оценили в 3,1 звезды. Люди жалуются на долгое ожидание.

«Ужасно долго принимают людей, сидим по 4-5 часов и толку нет, бедные дети», — пишет пользователь платформы.