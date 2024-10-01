В Новосибирске опубликован календарь православных праздников на октябрь

Стал известен календарь православных праздников в октябре-2024.
С началом нового месяца в православном календаре выделяется несколько важных дат, которые помогут всем верующим укрепить их духовную связь с Богом, церковью и друг с другом.
Так, в октябре 2024 года выпадают следующие праздники для всех православных христиан:
1 октября: Прославление Молченской и Старорусской икон Божией Матери;
4 октября: Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня;
5 октября: День памяти пророка Ионы;
6 октября: Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
8 октября: День памяти Сергия Радонежского;
9 октября: День преставления евангелиста Иоанна Богослова;
14 октября: Покров Пресвятой Богородицы;
15 октября: День памяти Федора Ушакова;
18 октября: День памяти хранителей Москвы и России;
19 октября: День памяти апостола Фомы;
25 октября: Празднование Иерусалимской иконы Божией Матери;
27 октября: Память святых отцов VII Вселенского Собора;
29 октября: День мученика Лонгина сотника;
31 октября: День памяти апостола от семидесяти Луки.