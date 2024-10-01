В Новосибирске опубликован календарь православных праздников на октябрь

Стал известен календарь православных праздников в октябре-2024.

С началом нового месяца в православном календаре выделяется несколько важных дат, которые помогут всем верующим укрепить их духовную связь с Богом, церковью и друг с другом.

Так, в октябре 2024 года выпадают следующие праздники для всех православных христиан:

1 октября: Прославление Молченской и Старорусской икон Божией Матери;

4 октября: Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня;

5 октября: День памяти пророка Ионы;

6 октября: Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

8 октября: День памяти Сергия Радонежского;

9 октября: День преставления евангелиста Иоанна Богослова;

14 октября: Покров Пресвятой Богородицы;

15 октября: День памяти Федора Ушакова;

18 октября: День памяти хранителей Москвы и России;

19 октября: День памяти апостола Фомы;

25 октября: Празднование Иерусалимской иконы Божией Матери;

27 октября: Память святых отцов VII Вселенского Собора;

29 октября: День мученика Лонгина сотника;

31 октября: День памяти апостола от семидесяти Луки.