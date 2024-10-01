В Новосибирске жителей возмутил патриотический плакат «Сила в правде» с армией США

Жители Новосибирска возмутились плакатом, на котором изображены войска США.

В Новосибирске, возле ТЦ «Искра» на улице Станиславского, повесили патриотический плакат «Сила в правде», на котором изображены солдаты. Однако баннер вызвал возмущение у местного жителя. Он опубликовал ролик в паблике «АСТ-54» во ВКонтакте.

«Плакатик хороший. Сила в правде. Но есть нюанс: я один вижу здесь американских солдат? Или может, кто-то еще их видит? Это наш (автор показывает на верхнее фото, прим. ред.), а эти что тут делают? С американским оружием Второй мировой войны, с танком. Это что?», — возмущается мужчина.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, автор ролика не ошибся. На второй фотографии плаката действительно изображены солдаты США времен Второй мировой войны. На картинке можно отчетливо увидеть их форму в СССР, винтовки и пулеметы, а также танк «Шерман» с маркировочной американской звездой.

Данная картина принадлежит знаменитому художнику Кену Смиту из штата Теннеси, который пишет картины для журналов, книг, фильмов, а также игр. Он также является членом Американского института графических искусств.

Картина, изображенная на баннере в Новосибирске, входит в его серию «Солдаты Второй мировой войны». Большинство иллюстраций из этой серии сделаны в качестве обложек для игровых коробок или журналов.

Стоит отметить, что у Смита есть картины и с солдатами Красной армии. Например, одна из них называется «Родина-мать зовет», иллюстрирующая бой за Сталинград в 1942 году.

Обновлено: по информации управления художественного облика города, плакат был размещён по частной инициативе, баннер убрали 30 сентября.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мусор накрыли баннером с портретом участника СВО. Позже подрядчик за это принёс извинения.