В Новосибирске представят трамвайный вагон новой модели

В среду, 2 октября, в Новосибирске состоится презентация трамвая новой модификации, собранного на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь». Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценит новую модель подвижного состава.

В мероприятии примут участие первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Иосиф Кодалаев, заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров, директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин и генеральный директор ООО «БКМ-Сибирь» Александр Игонин.

Обновление трамвайного парка Новосибирска с 2017 года осуществляется на совместном российско-белорусском предприятии ООО «БКМ Сибирь» за счет модернизации трамвайных вагонов, имеющих длительный срок эксплуатации. С 2024 года для модернизации вагонов используется новый кузов модели Т701, который отличается от предыдущей модели четырьмя дверями вместо трех, увеличенной долей низкого пола, современным эргономичным дизайном, кондиционером пассажирского салона и кабины водителя, а также усиленной системой отопления. В дополнение вагоны будут оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда.

В текущем году планируется модернизировать 20 вагонов с использованием новой модели кузова, которые будут эксплуатироваться преимущественно на маршруте № 13.