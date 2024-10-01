В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о загрязнении воздуха из-за полигона «Левобережный»

Прокуратура региона направила в суд уголовное дело о нарушении правил эксплуатации полигона ТКО "Левобережный", в результате которого произошло загрязнение воздуха.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, прокурор региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности начальника полигона ТКО «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство», который обвиняется по статье “нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение воздуха”.

“Обвиняемый, будучи и.о. начальника полигона ТКО «Левобережный» при размещении, хранении, захоронении, утилизации, накоплении и обработке твердых бытовых отходов на полигоне, не обеспечил должный контроль за заполнением полигона ТКО «Левобережный», соблюдением порядка захоронения отходов послойным чередованием ТКО и инертных материалов и способа их складирования, не проконтролировал соблюдение порядка технологических операций приема, уплотнения и изоляции ТКО, обеспечивающих выполнение требований охраны окружающей среды”, — уточняется в ведомстве.

В результате, по причине бездействия и.о. начальника весной 2024 года на территории полигона возник пожар общей площадью 6 тысяч квадратных метров, из-за чего произошло загрязнение атмосферного воздуха, выраженное в значительном превышении допустимых значений концентрации сажи, углерода оксида и других взвешенных частиц.

Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд Новосибирского района для рассмотрения по существу.