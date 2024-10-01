В Новосибирске строителя обвиняют в мошенничестве на 1,2 млн руб

Строителя обвиняют в мошенничестве на 1,2 миллионов рублей.

Прокуратура Мошковского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в период с 2021 по 2023 год местный житель предлагал людям построить баню, застеклить лоджию и отремонтировать окна, при этом, за свои услуги он брал 100% оплату. В результате мужчина похитил у сибиряков более 1,2 миллионов рублей.

Сейчас дело рассмотрит Мошковский районный суд.

Ранее Сиб.фм писал, что банкирша похитила у клиентов более 15 млн руб в отделении Новосибирской области