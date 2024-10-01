В Новосибирске уклонистам от призыва грозит штраф и тюрьма с 1 октября

В Новосибирске юрист Андрей Кудрявцев заявил о штрафах и тюрьме за уклонение от призыва с 1 октября.

1 октября в России начинается осенний призыв на воинскую службу, который продлится до конца года. Возрастной диапазон призывников расширен до 30 лет для тех граждан, кому исполнилось 27 лет после декабря 2023 года. И у кого отсутствует военный билет.

Как пояснил в интервью Сиб.фм юрист по урегулированию вопросов в сфере военной службы Андрей Кудрявцев, при получении повестки призывник обязан прийти в военкомат в 20-дневный срок.

«Если призывник не явился в военкомат, то предусмотрен штраф до 30 000 рублей. А уклонение от службы может повлечь штраф до 200 000 рублей или лишение свободы до двух лет. По закону РФ уважительными причинами для неявки в военкомат после получения повестки могут быть заболевание, если гражданин предоставит справку, а также тяжелое состояние здоровья близких родственников или их похороны, ЧС», — прокомментировал Андрей Кудрявцев.

Юрист пояснил, что освободить от службы в армии могут ограниченно годных по здоровью, призывников с ученой степенью, близких родственников погибших военнослужащих.

Кроме того, по словам Кудрявцева, призыву не подлежат лица, отбывающие наказания, подследственные граждане.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что грозит уклонистам осеннего призыва 2024.