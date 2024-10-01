В Новосибирске возрастных мамочек запретили называть «старородящими»

Возрастных мамочек запретили называть «старородящими».

Министерство здравоохранения России внесло изменения в рекомендации для врачей по взаимодействию с пациентками, исключив из обихода медицинский термин «старородящая», который был воспринят как репродуктивное давление. Теперь медики будут использовать термин «возрастная первородящая» для обозначения женщин, рожающих в более позднем возрасте.

Репродуктолог Алиса Левинсон, комментируя изменения для VN.ru, отметила, что термин «старородящая» действительно применялся ранее для привлечения внимания к возможным рискам, связанным с поздними родами. Однако, с течением времени он был признан неуместным из-за его резкости, и в результате собранных данных о том, что каждая беременность индивидуальна, вне зависимости от возраста женщины.

Специалист также подчеркнула, что возраст женщины продолжает оставаться важным фактором для здоровья матери и ребенка. Несмотря на это, всё больше пациенток в возрасте старше 40 лет обращаются с намерением стать матерями, что уже стало тенденцией.

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