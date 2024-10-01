В Новосибирске задержан подозреваемый в грабеже благодаря распознаванию лиц

В подъезде одного из домов Новосибирска мужчина с сообщниками напал на молодого человека и забрал телефон у его спутницы.

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, с помощью технологии распознавания лиц удалось вычислить одного из нападавших.

«Один из участников противоправных действий был задержан на станции метро "Красный проспект",» — сообщили в полиции.

Подозреваемому 20 лет. У него уже были проблемы с законом. С помощью видеоанализа удалось не только идентифицировать злoумышленника, но и зафиксировать сам момент преступления.

В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело за грабёж. Он находится под арестом.