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вчера 23:00
общество

В Новосибирске задержан подозреваемый в грабеже благодаря распознаванию лиц

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В подъезде одного из домов Новосибирска мужчина с сообщниками напал на молодого человека и забрал телефон у его спутницы.

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, с помощью технологии распознавания лиц удалось вычислить одного из нападавших.

«Один из участников противоправных действий был задержан на станции метро "Красный проспект",» — сообщили в полиции.

Подозреваемому 20 лет. У него уже были проблемы с законом. С помощью видеоанализа удалось не только идентифицировать злoумышленника, но и зафиксировать сам момент преступления.

В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело за грабёж. Он находится под арестом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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