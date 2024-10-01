В октябре жители Новосибирска смогут увидеть комету, которая сблизится с Землей

Новосибирцы увидят комету, которая сблизится с Землей, уже в этом месяце.

По данным сайта starwalk.space,с 14 по 24 октября 2024 года жители Новосибирской области смогут заметить необычное астрономическое явление — полет кометы C/2023 A3 (Цучиньшань-ATLAS).

“Комета C/2023 A3 уже видна в бинокль и даже невооруженным глазом на утреннем небе Южного полушария”, — указали на сайте.

Известно, что комета A3 (Tsuchinshan-ATLAS) посещает внутреннюю часть Солнечной системы примерно каждые 80 000 лет, в последний раз была видна с Земли, когда по планете ходили неандертальцы.