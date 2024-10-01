«Я хочу секса, благословите меня»: фанатка выбежала к Марку Бартону на лекции в Новосибирске

В Новосибирске фанатка выбежала к Бартону и попросила «благословить» ее на секс.

В Новосибирске прошла лекция психолога Марка Бартона на тему отношений мужчины и женщины. Однако она прошла не без приключений.

Во время выступления к психологу выбежала девушка. Перед этим она кричала: «Я хочу секса с вами».

Неизвестная особа подошла к Бартону и задала вопрос: «Помните меня?». На отрицательный ответ психолога она повернулась к нему задом.

«С этого ракурса точно не запоминал. Но кажется припоминаю, вы были, когда я в апреле приезжал в Новосибирск», — ответил Бартон.

После девушка повернулась в зал и заявила: «Я хочу сказать всем: хочу секса и отношений. Благословите меня».

Бартон спросил, поменялось ли у девушки что-то за полгода, появилось ли внимание мужчин. На это девушка ответила: «Я не получаю внимания от таких мужчин как вы». После девушка спросила Марка, привлекает ли она его как девушка.

«Как девушка — точно не привлекаете. Вам просто нужно успокоиться и заземлиться. И всё придёт», — сказал Бартон.