«Задобрить домового и облить детей через сито»: главные традиции Покрова Пресвятой Богородицы-2024

Этот знаковый церковный праздник отмечается православными 14 октября, что соответствует первому октября по старому стилю. Соблюсти традиции чествования матери Иисуса Христа желающие могут уже сегодня. Рассказываем, как это сделать, чтобы привлечь в свою жизнь благословение Богородицы.

Сибирские старожилы уверены, что все искренние молитвы и просьбы к матери Иисуса Христа в этот день будут услышаны. Потому в первой половине дня нужно сходить в храм и уделить пару минут разговору со своей душой пол сенью православных икон.

В народе этот праздник считался финалом сельскохозяйственных работ. Если, к примеру, хозяин не успевал снять все яблоки, то их оставляли на дереве.

Незамужние девушки, желавшие выйти замуж раньше остальных, спешили в храмы, чтобы успеть поставить свечку Богородице. Как можно раньше. При этом брачные союзы, заключённые по всем канонам Русской православной церкви в этот день, жили долго и счастливо.

Замужние женщины также старались не пропустить «силу» этого дня. Считалось, что мать Иисуса Христа в этот день дарит доброе здравие всем деткам. Чтобы укрепить детский иммунитет на год вперёд, мамы выводили своих деток на крыльцо отчего дома и обливали водой через сито или решето.

Мудрые и пожившие бабули до сих пор считают, что на Покров надо задобрить домового: «Только сытый домовой привлечет в дом достаток и тепло». Потому самые опытные хозяйки задабривали невидимого хозяина дома свежими блинами (подкладывали их под печь или в погреб под домом). В современной интерпретации можно положить пару блинчиков собственной выпечки на верхний шкаф кухонного гарнитура или на вытяжку над плитой.

Также на Покров можно самостоятельно прогнозировать грядущую зиму:

· «голые» берёзы предвещают мягкую зиму и лёгкий год, наличие листвы на березах – увы, к суровой зиме и сложному по событиям году;

· полная луна на Покров могла обернуться засушливым летом;

· уличная грязь и слякоть означала, что снег ляжет плотным покровом не ранее, чем через месяц.

Из запретов этого дня можно выделить традиционные не богоугодные дела: конфликты и сквернословие, уборка и стирка, грусть и дурное расположение духа.