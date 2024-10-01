Жители села Новосибирской области живой стеной закрыли дорогу от самосвалов

В селе Лекарственное жители самостоятельно пытаются справиться со самосвалами.

По информации группы “ACT-54” соцсети “ВКонтакте”, вчера, 30 сентября, жители села Лекарственное Тогучинского района Новосибирской области вышли на одну из улиц и попытались противодействовать проезду самосвалам.

“В 800 метрах от села с 2014 года разрабатывают карьер. Объездную дорогу прокладывали дважды, но так и не доделали ее. С недавних пор самосвалы стали ездить через село. И выбрали для проезда одну из лучших дорог: на ней еще старый крепкий асфальт, она ровная. Но не учли главного – по ней наши дети ходят в школу и детский сад”, – поделились предысторией местные жители.

Также сибиряки отметили, что большегрузы не соблюдают скоростной режим и очень быстро передвигаются по узкой дороге, из-за чего родители переживают за своих детей.

В социальной сети также рассказали, что вечером на место инцидента прибыли сотрудники ДПС, однако люди все равно не расходились, не дождавшись решения проблемы. Сам КамАЗ, которому днем перегородили проезд, в итоге развернулся и уехал.

Напомним, что в Новосибирске в «Красной горке» реконструировали электрическую подстанцию