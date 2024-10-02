День знаний для отельеров Сибири прошел на курорте «Манжерок»

Альянс отельеров Сибири курорта «Манжерок», объединивший объекты туризма, собрал профессионалов в сфере гостеприимства со всего Сибирского Федерального округа. Участники встречи обсудили новинки индустрии гостиничного бизнеса, тенденции развития рынка и методы эффективных продаж с внедрением искусственного интеллекта.

В девятый раз Альянс отельеров Сибири собрал владельцев отелей на площадке курорта Сбера «Манжерок». Профессионалы-практики в области гостеприимства поделились с менеджерами и директорами отелей секретами эффективной работы. В этот раз география участников расширилась: на Алтай приехали отельеры со всей Сибири, всего более 30 человек.

«Сибирь постепенно становится центром внутреннего туризма. Поэтому важно постоянно работать над повышением качества гостеприимства. Существуют три основных показателя: это номерной фонд, питание и услуги.

Вместе с коллегами на базе курорта Сбера «Манжерок» мы создаем единую и эффективную систему для продвижения и расширения бренда Алтая и Сибири», — отметила руководитель Альянса отельеров Сибири Светлана БУРОВА.

Участники мастерской обозначили тренды туристического рынка Сибири. Один из спикеров мероприятия – территориальный менеджер по работе с корпоративными клиентами «СБЕР БИЗНЕС СОФТ» Александр Голуб – рассказал об интеграции искусственного интеллекта в сферу гостиничного бизнеса. По мнению эксперта, внедрение ИИ в индустрию гостеприимства даст ряд преимуществ как для гостей, так и для персонала и автоматизирует рутинные процессы.

«Искусственный интеллект – это реальность для многих отелей. С помощью ИИ можно автоматически распределять номера для прибывающих гостей в зависимости от их предпочтений, также можно внедрять систему лояльности, учитывать личностные особенности гостей при бронировании номеров и досуговой программе. Такой подход стимулирует продажи и повышает лояльность гостей. Сегодня использование искусственного интеллекта в отелях необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособным», - подчеркнул Александр ГОЛУБ.

Немаловажной темой для обсуждения стал вопрос продвижения гостиниц. Об эффективных инструментах рассказал основатель агентства по продвижению загородных отелей «Sence Marketing» Сергей Кабанков. Эксперт в области продаж отметил, что для эффективного продвижения необходим комплексный подход.

Формат нетворкинга позволил участникам обменяться опытом, обсудить ключевые инсайты для успешного развития проектов, поделиться фишками и инструментами роста турпотока. Следующая встреча Альянса отельеров Сибири запланирована на конец октября. Тема мероприятия – «HR-диалог».