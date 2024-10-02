Депутат Госдумы Александр Аксёненко рассказал о новых законопроектах по борьбе с нелегальной миграцией

Депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия – За Правду» рассказал о пяти законотворческих инициативах, направленных против незаконной миграции, которые он намерен продвигать и поддерживать в федеральном парламенте.

«Миграционное законодательство России по-прежнему нуждается в корректировке. Как и обещали, в рамках осенней сессии Госдумы продолжаем эту работу. Совместно с коллегами по федеральному парламенту я принял участие в разработке ряда инициатив», – сообщил в своём ВК-аккаунте народный избранник из Новосибирска.

Александр Аксёненко отметил, что в случае совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, парламентарии предлагают признавать это обстоятельство отягчающим.

Он также добавил, что Госдума настаивает на отнесении к числу особо тяжких преступлений, с соответствующими мерами наказания, организацию незаконной миграции, совершённую организованной группой лиц.

По словам депутата из фракции «Справедливая Россия – За Правду», парламент также готовит усиление наказания за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан и предлагает «ввести внесудебную блокировку сайтов, предлагающих мигрантам незаконные услуги по легализации на территории Российской федерации».

Пятая инициатива, обозначенная новосибирским депутатом, касается посреднических услуг организаций при приёме у мигрантов экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Таковые предполагается полностью запретить.

Напомним, что в начале сентября Александр Аксёненко в комментарии для СМИ напоминал ещё и о таком важном программном предложении партии СРЗП, как запрет на въезд в страну семей трудовых мигрантов.

«Мы считаем, что необходимо остановить массовую бесконтрольную миграцию иностранцев и их семей в Россию (эта мера не должна касаться соотечественников россиян), а вместо неё организовать именно «трудовую миграцию» – завоз в страну трудовых мигрантов только по целевому набору единого правительственного органа, который ещё предстоит создать – Министерства миграционной политики. В строго ограниченном объёме и на заранее оговоренный срок», – отмечал он.