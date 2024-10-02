«Это вполне нормальная вещь, нечего бояться»: Госдума высказалась о мобилизации и призыве

В Госдуме заявили, что новая волна мобилизации не планируется, а набор контрактников идет успешнее, чем ожидалось.

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью RTVI отметил, что осенняя призывная кампания 2024 года будет организована по старым стандартам.



По его словам, основным документом для призыва остается бумажная повестка, а самой мобилизации не ожидается.



Он также добавил, что Единый реестр воинского учета начнет функционировать с 2025 года, а в некоторых регионах сервис уже проходит тестирование.

«Это нормальная практика, поэтому не стоит ничего опасаться или удивляться», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Картаполов прокомментировал нововведение Генштаба, позволяющее призывникам обжаловать решения призывных комиссий через МФЦ и портал «Госуслуги». По его словам, это сделано для расширения прав и возможностей граждан.

Что касается осеннего призыва 2024 года, то президент Владимир Путин подписал указ о его проведении с 1 октября по 31 декабря. Ожидается, что на военную службу будет призвано 133 тысячи человек, а отправка срочников начнется с 15 октября. Срок службы останется неизменным — один год.

В большинстве регионов повестки будут доставляться в бумажном формате, как под расписку, так и заказными письмами. Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что призывники не будут привлекаться к выполнению военных операций в новых регионах.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин отметил, что осенний призыв пройдет по традиционной схеме, и жители различных регионов России начали получать уведомления о внесении в электронный реестр воинского учета через «Госуслуги». С середины сентября в Рязанской области, Республике Марий Эл и Сахалине тестируется рассылка электронных повесток в пилотном режиме.