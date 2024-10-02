Губернатор Андрей Травников принял участие в рабочем совещании Вице-премьера Виталия Савельева по развитию аэропортовой инфраструктуры страны

В Новосибирской области руководители крупнейших аэропортовых холдингов («Аэропорты регионов», «Новапорт» и «Аэродинамика»), главных авиакомпаний страны обсудили синхронизацию развития всей опорной сети аэродромов. В приоритете – удобство и выгода для авиапассажиров.

Совещание по планам реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система» во время рабочей поездки в наше регион провёл Вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Участники мероприятия обсудили перспективы развития механизмов государственно-частного партнёрства при строительстве новых и реконструкции существующих аэропортовых комплексов. Напомним, что Президент России Владимир Путин ставил задачу: модернизировать к 2030 году аэродромную инфраструктуру 75 аэропортов страны. Реконструкция 28-ми будет проходить с использованием механизма концессии. Это позволяет значительно снижать нагрузку на федеральный бюджет и привлечёт более 100 млрд руб. внебюджетных средств.

«В нашей стране на сегодняшний день действуют 228 аэропортов, к 2030 году будет уже 242. 75 аэропортов по предложению Президента России Владимира Владимировича Путина являются приоритетными, и на них выделено 250 миллиардов рублей. Вместе с представителями аэропортов и другими участниками авиационного рынка мы обсуждаем, как грамотно распорядиться этими средствами федерального бюджета. Концессионные механизмы положительно зарекомендовали себя в транспортной отрасли, это эффективная форма взаимодействия государства и бизнеса. Модернизация аэродромной инфраструктуры — это существенная инвестиция в будущее российского транспортного сектора и вклад в решение задачи повышения мобильности населения в 1,5 раза, поставленной в «Майском» Указе Президента Российской Федерации», — подчеркнул Виталий Савельев.

В свою очередь, Андрей Травников поблагодарил Вице-премьера за проведение мероприятий, предусматривающих обсуждение вопросов федеральной повестки, именно в Новосибирске. Для региона, где расположен крупнейший за Уралом авиационный хаб и транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию, это принципиально.

«Мы понимаем: развивать авиационный хаб, а именно таким является аэропорт Толмачёво, без учёта развития других аэропортов невозможно. Например, можно себе представить: если бы не было современного аэропорта в Горно-Алтайске, то сегодня новосибирцы не могли бы с комфортом три раза в день долетать до этого замечательного места.

Поэтому для нас очень важно понимать, как синхронизировать развитие всей сети — по крайней мере, за Уралом. И в первую очередь — как дальше будет развиваться «Толмачёво». Задача непростая, особенно с учётом сложностей в отрасли, экономических, санкционных ограничений. Но у меня как у губернатора по итогам сегодняшних совещаний есть понимание: Правительство России и Президент находят необходимые решения, чтобы это развитие продолжалось», — заявил Андрей Травников.

Также вчера Виталий Савельев вместе с Андреем Травниковым ознакомился с ходом текущих работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры Международного аэропорта «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина.

Вице-премьер высоко оценил темпы работ по строительству аэродромной инфраструктуры «Толмачёво». «Это крупный узловой аэропорт с самым большим объёмом пассажиропотока за Уралом в 9,1 млн пассажиров в 2023 году и перспективой роста объёма пассажиропотока к 2030 году до почти 11 млн пассажиров. Конечно, это требует дополнительного расширения и реконструкции. Аэропорт «Толмачёво» входит в число 75 аэропортов, реконструкция которых предусмотрена федеральным проектом «Развитие опорной сети аэродромов», входящим в состав национального проекта «Эффективная транспортная система». Запланированы мероприятия по строительству инфраструктуры, которые будут вестись на условиях концессии с «Новапорт Холдингом», — отметил он.