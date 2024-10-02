Из Толмачево более семи часов не могут улететь около 330 пассажиров

Более 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Толмачево уже более семи часов.

В международном аэропорту Новосибирска Толмачево из-за неблагоприятных метеоусловий и закрытия воздушного пространства на территории иностранного государства авиакомпаниями «АЛРОСА» и «Сибирь» задерживается выполнение рейсов в Якутию и ОАЭ. Задержка составляет семь и более часов.

Вылета ожидают более 330 пассажиров, включая более 50 детей.

В международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На первом этаже здания аэровокзала проводится выездной прием граждан.

Напомним, что в Новосибирске нетрезвый водитель КамАЗа опрокинул на дорогу трубы.