Крупный банк профинансировал машиностроение Сибири на 7 млрд рублей с начала 2024 года

Объем финансирования машиностроительной отрасли Сибири с начала года приблизился к сумме в 7 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера. Банк вместе с партнерами реализует больше 200 соглашений в отрасли.

Наибольшая доля финансирования приходится на Кемеровскую область – 2,9 млрд рублей, или свыше 40 процентов от общего объема. Пятая часть суммы выдана в Красноярском крае. Также в числе лидеров – Новосибирская и Омская области.

В Томской области объем финансирования превышает 600 млн рублей, в Алтайском крае – 230 млн рублей.