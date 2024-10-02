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общество

Крупный банк профинансировал машиностроение Сибири на 7 млрд рублей с начала 2024 года

Фото freepik.com, автор @freepik

Объем финансирования машиностроительной отрасли Сибири с начала года приблизился к сумме в 7 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера. Банк вместе с партнерами реализует больше 200 соглашений в отрасли.

Наибольшая доля финансирования приходится на Кемеровскую область – 2,9 млрд рублей, или свыше 40 процентов от общего объема. Пятая часть суммы выдана в Красноярском крае. Также в числе лидеров – Новосибирская и Омская области.

В Томской области объем финансирования превышает 600 млн рублей, в Алтайском крае – 230 млн рублей.

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Галина Дидан
Журналист

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