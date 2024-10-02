На два года раньше завершат реконструкцию ВПП в аэропорту Толмачево Новосибирска

Работы по реконструкции ВПП в Толмачево Новосибирска планируется сдать на два года раньше.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора холдинга «Новапорт» Евгения Янкилевича, реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени А. И. Покрышкина планируется завершить на два года раньше установленного срока.

Ранее в дирекции Толмачева сообщали о том, что объект будет сдан до 2027 года, однако теперь подрядчик намерен сдать работы уже к 2025 году.

По данным «Ъ-Сибирь», стоимость проекта составила 34,32 миллиардов рублей.

Напомним, что рейс из Новосибирска в Дубай задержали из-за ракетной атаки на Израиль