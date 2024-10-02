Народные приметы на 2 октября: что нельзя делать в этот день

2 октября в Руси отмечали начало подготовки ульев к зиме и сбор меда, что способствовало укреплению здоровья в холодное время года благодаря содержанию полезных веществ, витаминов и минералов.

Этот день также известен как Трофимовы вечерки, когда, согласно народным поверьям, начинаются длинные вечера.

В православной традиции 2 октября вспоминают великомучеников Трофима и Доримедонта, которые проповедовали христианство в Антиохии в III веке и пострадали за свою веру во время правления римского императора Проба. Также почитают память Зосимы Пустынника, защитника животных, который жил в IV веке и был убит язычниками.

Согласно народным приметам, если 2 октября дует южный ветер, в следующем году ожидается хороший урожай.

Другие приметы:

Если пчелы летают вокруг улья — будет хорошая погода.

Дождь в этот день предвещает заморозки через неделю.

Хорошая погода 2 октября означает теплую осень.

Густой туман днем предсказывает сухую осень.

Иней на траве с утра указывает на ясные и теплые дни.

Гром в этот день говорит о малом количестве снега зимой.

По традиции, 2 октября следует молиться Святому Зосиме о здравии. В этот день принято угощать священников и прихожан медом и калачами, что приносит благополучие в дом. Незамужние девушки могут выйти на прогулку, так как существует поверье, что в Трофимов вечерок они могут встретить своего суженного. Также рекомендуется накрывать стол с угощениями и приглашать близких.

Среди запретов на 2 октября — ссоры и сквернословие, чтобы не навлечь болезни на всю зиму. Также не следует отказывать в помощи нуждающимся, избегать рыбной ловли и купания, а также пользоваться острыми предметами, чтобы избежать травм. Важно не скупиться и не убирать в доме, чтобы не вымести счастье и достаток.