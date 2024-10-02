Новосибирский депутат Игнaтов высказался о новых законопроектах по ужесточению незаконной миграции

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнaтoв из Новосибирска стал соавтором новых законопроектов по ужесточению Уголовного кодекса за преступления в сфере незаконной миграции.

Стало известно, что 1 октября 2024 года в Госдуму Российской Федерации были внесены пять законопроектов, которые изменят статьи Уголовного кодекса за преступления в сфере незаконной миграции.

«Так, незаконная миграция, организованная группой лиц, должна считаться особо тяжким преступлением. А незаконное нахождение в России при совершении преступления станет отягчающим обстоятельством. За подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку мигрантов на учет, также ужесточаются наказания», — рассказал новосибирский депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнaтoв.

По его словам, усиление правовых механизмов противодействия незаконной миграции стало одним из приоритетов для депутатов Госдумы, так как по статистике в стране сейчас пребывает около 739 тысяч нелегальных иностранных граждан.

«Криминальная статистика тоже очень тревожна. В три раза увеличилось число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами в 2024 году. За организацию незаконной миграции в 2023 году было осуждено 879 лиц, что на 30 % больше, чем годом ранее. Поэтому я стал соавтором всех пяти предложенных законопроектов», — добавил депутат.

Напомним, что депутат Госдумы Игнатoв из Новосибирска рассказал о новых законах