Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл команду «Нефтяник»

Волейбольный клуб из Новосибирска «Локомотив» всухую обыграл команду «Нефтяник» в Оренбурге.

В пресс-службе волейбольного клуба из Новосибирска «Локомотив» сообщили, что вчера, 1 октября 2024 года, в Оренбурге состоялась игра с командой «Нефтяник». В результате со счетом 0:3 выиграл сибирский клуб «Локомотив».

«Больше всего очков в составе нашей команды набрал диагональный Илья Казаченков (10 очков и 100% эффективность – девять из девяти атак), по восемь очков у доигровщика Марко Ивовича и блокирующего Юрия Бражнюка», – рассказали в пресс-центре команды из Новосибирска.

Напомним, что новосибирский «Локомотив» обыграл «Газпром-Юргу» в волейбольной Суперлиге