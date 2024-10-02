Новосибирцам рассказали, когда сажать смородину и чеснок

Сезон сбора урожая подходит к концу, но в октябре дачники еще могут высадить чеснок и смородину. Об этом сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина в интервью АиФ-Новосибирск.

Чеснок в Сибири обычно сажают с 15 сентября по 20 октября, причем оптимальная дата — около 25 сентября. Для успешного роста необходимо хорошо подготовить грядку, добавив перегной и минеральные удобрения, такие как древесная зола или двойной суперфосфат. Если перегной не был использован, рекомендуется применять комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Чеснок следует сажать на глубину 4-5 см, в зависимости от размера зубчиков.

Кроме чеснока, в октябре продолжаются посадки плодово-ягодных культур. Людмила Шубина отмечает, что садоводы иногда опасаются холода, однако посадку можно проводить до замерзания почвы. В этот период рекомендуется сажать жимолость, крыжовник и яблони.

Некоторые культуры требуют особого подхода. Например, облепиху лучше сажать весной. Если саженец куплен с голыми корнями, его следует уложить набок под углом 45 градусов и прикопать на половину перед зимой. Косточковые растения, как правило, также рекомендуется высаживать весной.