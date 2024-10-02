При поддержке Правительства региона в Новосибирске запустят 20 обновлённых трамваев с обогревом и низким полом

«Модернизация проходит благодаря поддержке Правительства Новосибирской области – регион обеспечивает 65 % стоимости работ. Обновление парка трамваев началось в 2017 году, и с тех пор было поставлено 52 вагона. В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь», – отметила начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Наталья Филипенко.



С 2024 года предприятием поставляется обновлённая модель, которая выгодно отличается от предыдущих версий увеличенным количеством дверей (4 вместо 3) и долей низкого пола, современным эргономичным дизайном, наличием кондиционеров пассажирского салона и кабины водителя, усиленной системой отопления салона, асинхронным тяговым приводом. Дополнительно вагоны оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда и адресными кнопками открывания дверей.



Представители мэрии Новосибирска и регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства лично убедились в комфортабельности и безопасности нового подвижного состава. После получения разрешительных документов модернизированные трамвайные вагоны планируется эксплуатировать на маршрутах правобережной трамвайной сети города Новосибирска, приоритетно на маршруте № 13.



Это не единственная программа, которая на данный момент позволяет обновить подвижной состав общественного транспорта. За прошедшие несколько лет при поддержке регионального Правительства Новосибирск получил 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 190 автобусов. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» областной центр получил ещё 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже работают на муниципальных маршрутах.