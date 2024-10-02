Рейс из Новосибирска в Дубай задержали из-за ракетной атаки на Израиль

Жители Новосибирска не могут улететь в Дубай.

В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что вылет самолета из Новосибирска в Дубай задержали на 6 часов 20 минут. Об этом передал портал РБК-Новосибирск.

«В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств», — уточнили в пресс-центре.

Известно, что Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям отменить полеты в Израиль, Иран и Ирак по причине ракетного удара Ирана по Израилю.

Напомним, что ранее в аэропорту Новосибирска задержали два рейса в Якутию из-за непогоды