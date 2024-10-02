82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 12:21
пробки
4/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 12:21
пробки
4/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
сегодня 11:00
общество

Рейс из Новосибирска в Дубай задержали из-за ракетной атаки на Израиль

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска не могут улететь в Дубай.

В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что вылет самолета из Новосибирска в Дубай задержали на 6 часов 20 минут. Об этом передал портал РБК-Новосибирск.

«В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств», — уточнили в пресс-центре.

Известно, что Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям отменить полеты в Израиль, Иран и Ирак по причине ракетного удара Ирана по Израилю.

Напомним, что ранее в аэропорту Новосибирска задержали два рейса в Якутию из-за непогоды

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в