Самолет вылетел в Дубай из Новосибирска после 8-часовой задержки

В Новосибирске рейс авиакомпании S7 Airlines в Дубай задержался более чем на 8 часов.

По информации на сайте аэропорта Толмачево, самолет должен был вылететь в 08:40 2 октября. Однако его расчетное время вылета составило 17:12.

В пресс-службе авиакомпании объяснили задержку тем, что вылет стал возможным только после получения разрешения Росавиации. Также отмечено, что в Дубай вылетел рейс из Москвы. Пассажиров заранее уведомили о задержке, им предоставили горячее питание и напитки в аэропорту.

В настоящее время уточняется информация о времени и деталях выполнения обратного рейса S7 5786, который должен был прибыть в Новосибирск в 21:15 2 октября, но его прибытие перенесли на 05:30 3 октября.