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вчера 22:00
общество

Синоптики из Новосибирска пообещали аномальные октябрь и декабрь

Фото: Сиб.фм

Гидрометцентр России представил прогноз погоды для Новосибирска на ближайшие полгода.

По данным синоптиков, ожидается, что температура воздуха в некоторых месяцах превысит климатическую норму.

В октябре средняя температура может быть выше привычных +3,7 °C, что делает его особенно теплым. Ноябрь, по прогнозу, будет держаться около -6,5 °C, без значительных изменений.

Декабрь ожидается аномально теплым, с вероятностью такого сценария в 60 %. В январе температура вернется к норме и составит около -16 °C.

Февраль должен соответствовать климатическим нормам по всей Сибири, в то время как март начнется с потепления в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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