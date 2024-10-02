Стало известно, будет ли мобилизация на СВО в 2024 году

16 сентября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штат Вооруженных сил страны увеличится на 180 тысяч человек. Это решение позволит довести общую численность до 2,4 миллиона штатных единиц, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Это уже третье увеличение численности армии за последние два года. В августе 2022 года было принято решение о добавлении 137 тысяч человек, а в декабре 2023 года — еще 170 тысяч. Основной причиной такого роста является создание новых военных округов — Московского и Ленинградского, которые нацелены на нейтрализацию угроз с западных и северо-западных направлений.

В настоящее время комплектование Вооруженных сил осуществляется тремя способами: призыв на срочную службу, контрактная служба и мобилизация. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет без отсрочек, тогда как контрактная служба является добровольной. По данным Министерства обороны, в 2024 году контракты подписали около 190 тысяч человек.

После подписания указа о создании межведомственной комиссии по набору контрактников власти заявили, что вопрос мобилизации не рассматривается. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков подчеркнул, что число желающих подписать контракт растет, что делает мобилизацию ненужной.