Стоит ли ожидать электронную повестку на призыв в Новосибирской области

Генштаб объявил о порядке вручения повесток в рамках осеннего призыва.

В преддверии осеннего призыва, который стартует 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года, Генеральный штаб Вооруженных сил России сообщил, что призывникам будут вручаться бумажные повестки. Об этом на пресс-конференции заявил вице-адмирал, аместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский.

По его словам, повестки будут доставляться как лично под расписку, так и через заказные письма. В отдельных районах Крайнего Севера призыв начнется с 1 ноября.

Цимлянский уточнил, что призванные на службу военнослужащие не будут направляться для участия в специальной военной операции в новых регионах. Призывники будут служить один год, а отправка в войска начнется с 15 октября 2024 года. Для разъяснения вопросов, связанных с призывом, Генштаб откроет прямую телефонную линию, работающую по вторникам и четвергам.

Не все призывники будут направлены в обычные воинские части: около трети из них попадут в учебные соединения, где получат навыки работы с современной военной техникой и военно-учетные специальности. Также часть призывников будет направлена в научные подразделения и спортивные роты для подготовки перспективных спортсменов.

Призыв касается мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря 2024 года штатная численность Вооруженных сил России увеличится до 2,39 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона составят военнослужащие. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Кроме того, призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий в досудебном порядке через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах. В трех регионах России — Рязанской области, Республике Марий Эл и Сахалине — будет тестироваться электронный реестр повесток.