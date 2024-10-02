В Госдуме оценили необходимость новой волны мобилизации

16 сентября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил на 180 тысяч человек. Это решение позволит довести общую численность армии до 2,4 миллиона человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Это уже третье увеличение численности армии за последние два года: в августе 2022 года было добавлено 137 тысяч человек, а в декабре 2023 года — еще 170 тысяч. Основной причиной роста численности является создание новых военных округов — Московского и Ленинградского, которые призваны противостоять угрозам с западных и северо-западных направлений.

На данный момент комплектование Вооруженных сил осуществляется тремя способами: призыв на срочную службу, контрактная служба и мобилизация. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет без отсрочек, тогда как контрактная служба является добровольной. По данным Министерства обороны, в 2024 году контракты подписали около 190 тысяч человек.

После создания межведомственной комиссии по набору контрактников власти заявили, что вопрос мобилизации не стоит на повестке дня. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отметил, что растущее число желающих подписать контракт делает мобилизацию ненужной.