В Хилокском районе Новосибирска неизвестные сорвали ограничитель для проезда фур мигрантов

В Хилокском «гетто» ограничитель для фур провисел меньше недели.

В Хилокском микрорайоне Новосибирска ищут тех, кто сорвал ограничитель для большегрузов, который повесили на улице Малыгина. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили местные жители.

По их словам, 23 сентября ограничитель установили, так как мигранты игнорировали знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», однако и он провисел недолго. Неизвестные сорвали металлическую конструкцию 27 сентября.

Как рассказала общественница Жанна Олейникова, виновника пока не нашли, но они уверены, что сорвали его иностранные специалисты.

«Кто сорвал, даже гадать не надо: водители фур из Средней Азии. Кто конкретно — неизвестно. На данный момент ограничитель восстановлен, только неизвестно, надолго ли», — поделилась она.

По её словам, сейчас весь массив в бетонных блоках — люди ограждаются от мигрантов, которые ведут там незаконную торговлю.

«Пока фуры стоят по обочинам, и у нас встают вдоль дороги, прямо сразу за знаком «Движение грузовых автомобилей запрещено», и вдоль Ордынского шоссе тоже всё фурами забито», — отметила она.

Ограничитель повесили на улице Малыгина для того, чтобы мигранты не торговали в заброшенных зданиях своими товарами. Именно там постройки бывшего дисциплинарного батальона были переоборудованы в склады для овощей и фруктов, хостелы и точки общественного питания, а также там установили бензоколонку и организовали разведение скота.

Напомним, местные жители уверяют, все проблемы на Хилокском жилмассиве начались с рынка.

«Рынок на самом деле — раковая опухоль, которая дала свои метастазы. С него все началось. И сейчас, когда мигрантов очень много, они творят, что хотят, понимая, что им за это ничего не будет», — объясняла активистка в большом репортаже Сиб.фм

Коренные жители мечтают, чтобы в районе можно было спокойно гулять, отпускать детей на площадку и не беспокоиться о том, что они могут попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию.