В конце октября новосибирцев ожидает шестидневная рабочая неделя

Новосибирцам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября по 2 ноября.

С 28 октября по 2 ноября в Новосибирске и во всей России вводится шестидневная рабочая неделя, о чем сообщается на сайте Госдумы. В субботу, 2 ноября, работники будут обязаны выйти на работу из-за переноса выходного дня на 30 апреля, при этом этот день будет сокращенным.

В ноябре горожан ожидают два выходных дня в честь Дня народного единства, который отмечается 3 и 4 ноября, в воскресенье и понедельник соответственно.

Согласно проекту праздничного календаря Минтруда, в 2025 году ожидаются 11-дневные новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января, а также восемь нерабочих дней в мае.

В январе депутаты Госдумы не поддержали инициативу об увеличении числа выходных. По словам депутата Светланы Бессараб, в российском производственном календаре уже предусмотрено 14 праздничных дней, что создает значительную нагрузку на работодателей. Она отметила, что введение дополнительного выходного дня потребовало бы двойной оплаты труда, что негативно сказалось бы как на экономике, так и на покупательской способности граждан.

Напомним, что на два года раньше завершат реконструкцию ВПП в аэропорту Толмачево Новосибирска.