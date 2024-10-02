82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 16:04
пробки
4/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 16:04
пробки
4/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
сегодня 14:40
общество

В Новосибирск за 5 млрд рублей поставят 20 новых вагонов метро

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске за 5 миллиардов рублей будут закуплены 20 новых вагонов метро.

30 сентября в Новосибирске состоялся аукцион на поставку 20 новых вагонов для метрополитена. Обновление подвижного состава планируется завершить к 2026 году.

По контракту необходимо приобрести 15 вагонов в лизинг: 6 головных моторных вагонов, 6 промежуточных и еще 3 промежуточных безмоторных вагона.

Начальная цена контракта — 4,3 миллиарда рублей.

В аукционе приняли участие два претендента на заключение контракта. Победителем стал участник, предложивший самую низкую цену — 4,083 миллиарда рублей, что на 7% ниже стартовой стоимости. Лизинг будет осуществляться на пятилетний срок.

Также планируется приобрести еще пять вагонов у МУП «Новосибирский метрополитен». В конкурсе участвовала только эта компания, и цена контракта была установлена ею же — 863 681 468 рублей. Это соответствует закону № 44-ФЗ, который разрешает такие действия.

Напомним, что в конце октября новосибирцев ожидает шестидневная рабочая неделя.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в