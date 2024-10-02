В Новосибирске еще на двух пешеходных путепроводах сделают спуск для колясок

На двух пешеходных мостах в Новосибирске установят новые спуски для колясок.

Это касается мостов на улице Большевистская рядом с остановкой «Завод торгового оборудования» и на Бердском шоссе возле остановки «Звездная», сообщает МКУ «Гормост».

На мосту у остановки «Завод торгового оборудования» завершено 95% работ по монтажу поликарбоната. На пешеходном мосту возле остановки «Звездная» установлены поликарбонатные панели на первом лестничном спуске и кровельной части пролетного строения. В ближайшее время подрядчики приступят к монтажу поручней, пандусов, декоративной подсветки и системы видеонаблюдения.

Ранее на этих мостах обновили краску на опорах и металлических конструкциях, отремонтировали ступени, площадки, бетонные части пролетных строений, заменили перила и нанесли противоскользящее покрытие.