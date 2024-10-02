В Новосибирске мэрия решила оставить маршрутку №35 до Академгородка

Маршрутку №35 до Академгородка Новосибирской области приняли решение оставить.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в прошлом году маршрутку №35 «Цветной проезд» — «Речной вокзал» планировали отменить, при этом увеличив количество автобусов №8, которые направлялись от Цветного проезда до железнодорожного вокзала Новосибирска.

Однако администрация отменила данное решение и маршрутка №35 будет по-прежнему ходить до Академгородка.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске обсудили реконструкцию аэропортов, куда вложат 100 млрд руб