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общество

В Новосибирске мэрия решила оставить маршрутку №35 до Академгородка

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Маршрутку №35 до Академгородка Новосибирской области приняли решение оставить.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в прошлом году маршрутку №35 «Цветной проезд» — «Речной вокзал» планировали отменить, при этом увеличив количество автобусов №8, которые направлялись от Цветного проезда до железнодорожного вокзала Новосибирска.

Однако администрация отменила данное решение и маршрутка №35 будет по-прежнему ходить до Академгородка.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске обсудили реконструкцию аэропортов, куда вложат 100 млрд руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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