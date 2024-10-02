В Новосибирске назвали самые популярные рецепты блюд

Жители крупных российских городов, включая Новосибирск, активно интересуются видеорецептами популярного десерта — торта «Черепаха». Об этом свидетельствуют обезличенные запросы в поисковых системах.

Вместе с этим тортом, новосибирцы также часто ищут рецепты шарлотки, которая продолжает оставаться одним из любимых блюд, а также блинов и сырников.

Помимо десертов, жители города активно ищут рецепты основных блюд, таких как салат «Цезарь», супы и борщ, что связано с наступлением осеннего похолодания. Среди популярных продуктов для видеорецептов в Новосибирске на первом месте стоит свинина, на втором — говядина, а на третьем — курица. В пятерку лидеров также входят творог, яблоки и абрикосы.

Новосибирцы проявляют интерес и к необычным кулинарным решениям, включая запросы вроде «ленивые голубцы как в детском саду», «рецепт драников от Лукашенко» и «как приготовить картошку, чтобы она не поднимала сахар».

Особую роль в приготовлении блюд новосибирцев играет подлива, которую нередко путают с соусом. Как пояснил преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель в интервью Vn.ru, подлива отличается от соуса тем, что готовится в процессе приготовления основного блюда и несет его ароматы и вкусы, тогда как соус готовится отдельно и может содержать консерванты.