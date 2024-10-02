В Новосибирске назвали самые популярные сериалы про суровую атмосферу 90-х

О мире бандитов и атмосферу 90-х рассказали в новых телевизионных сериалах.

Многих зрителей настолько притягивает мир бандитов и романтика 90-тых, что вот уже последние 4 года российские режиссеры активно посвящают этим темам сериалы и фильмы, которые так полюбились большинству людей. Подборку киноновинок об этом противоречивом времени собрала пресс-служба телеканала ТНТ.

Дино

Сериал «Дино» переносит зрителей в атмосферу 90-х, когда российская реальность была подвержена произволу бандитов и финансовым кризисам. Главный герой Дино когда-то славился своим умением безжалостно выбивать долги из всех подряд. 90-е остались в позади, а он сам стал отшельником в заброшенной провинции, стараясь забыть о своей бурной прошлой жизни.

Однако судьба заставляет его вернуться в большой город к прежним делам. Главный герой оказывается в мире, где современность переплетается с ностальгией по прошлому.

«Мы показываем тех самых авторитетов из девяностых в нынешних реалиях в разных состояниях с типичными человеческими проблемами. И в финале это всё приходит к мысли о нашем отношении к девяностым, о месте этих людей в нынешнем времени, что и является основным посылом сериала», — поделился сценарист и креативный продюсер проекта Алексей Иванов.

Комбинация

Сериал переносит зрителей в 1987-ый год. У Александра Шишинина, сотрудника саратовского ОБХСС, рождается дочь и он понимает, что пора круто поменять свою жизнь и осуществить мечту детства — продюсировать музыкальную группу.

Встретить талантливого композитора Виталия оказывается не так сложно, а найти первых участниц ещё проще, их можно встретить прямо на улице. Так и образовалась первая в СССР женская музыкальная группа, которая начала свой путь к славе.

Слово пацана

Здесь атмосфера бурных 90-тых передается не только через внешнее описание событий: СССР стремительно распадается, царит полная свобода слова и свобода от закона, взрослые пытаются выжить в условиях нестабильности. Но и внутреннее: ведь такие перемены находят отражение в поведении детей. Подростки образуют уличные группы, защищают свою территорию.

В подобную «секцию» попадает и 14-летний мальчик из интеллигентной семьи Андрей. В попытках выжить в этой сложной реальности, он решает сблизиться с местными «пацанами». Банда становится проводником бывшего «чушпана» в мир улиц, где царят свои правила и понятия о дружбе, справедливости и власти, а грань между общением и насилием становится все более расплывчатой, ведь слово зачастую оказывается сильнее любых моральных принципов.

Батя

Ещё одна комедия, где, как и в «Дино», зритель буквально успевает оказаться и в прошлом, и в настоящем. Над проектом работали создатели сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Звоните ДиКаприо!». По сюжету герой в исполнении Стаса Старовойтова со своей семьей едет в гости к папе. Однако весь маршрут связан с воспоминаниями о детстве, которое как раз и пришлось на неспокойные 90-тые, и главном персонаже детства – Бате вместе с теми ситуациями, в которые главный персонаж и его родитель вместе попадали.

Маша

Речь пойдет о жизни взрослой Маши, детство которой пришлось на 90-тые. Девушка была безмерно талантлива и обожала петь. Её дядя – криминальный авторитет, отец ушел не сильно дальше. Не говоря уже о том, что бандитский мир крайне хрупок и при любом дуновении рушится как карточный домик.