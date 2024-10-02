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общество

В Новосибирске обсудили реконструкцию аэропортов, куда вложат 100 млрд руб

Фото: Сиб.фм

Концессии позволят привлечь более 100 миллиардов рублей в реконструкцию аэропортов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Виталия Савельева, реализация концессионных проектов позволит привлечь в реконструкцию российских аэропортов более 100 млрд рублей. Об этом он рассказал на совещании о концессиях в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов".

По его словам, в рамках федерального проекта будут реконструироваться 28 аэродромов с помощью механизма концессии, что позволит сэкономить средства федерального бюджета.

Виталий Савельев также добавил, что уже к 2030 году, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, будет необходимо обеспечить модернизацию 75 аэропортов страны.

Напомним, что в аэропорту Новосибирска задержали два рейса в Якутию из-за непогоды

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Валерия Митрохина
Журналист

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