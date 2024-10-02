В Новосибирске оценили беспилотник «Партизан» и обновленный Ан-2

Представлены возможности транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта.

Во время рабочего визита в Новосибирскую область вице-премьер Виталий Савельев, отвечающий за новый нацпроект «Беспилотные авиационные системы», совместно с главой региона Андреем Травниковым посетил производственную площадку ФАУ «СибНИА имени С.А. Чаплыгина». Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Директор НИИ авиации Владимир Барсук продемонстрировал возможности транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки по проекту «Партизан». Дрон способен работать в пилотируемом и беспилотном режимах, а также взлетать с площадки размером 50 на 50 метров.

Представители Центра точного земледелия «Аэросоюз» рассказали о сельскохозяйственном беспилотном летательном аппарате с универсальным полётным контроллером МАРС, предназначенном для опрыскивания полей.

С 2011 года на базе СибНИА создано более десятка летающих демонстраторов технологий авиационной техники для развития малой авиации. В настоящее время продолжаются испытания учебно-тренировочного самолета Tango, который совершил тестовый полет в сентябре 2024 года.