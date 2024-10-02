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общество

В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в день Трофима и Зосимы 2 октября

Фото: Сиб.фм

В среду, 2 октября, Русская Православная Церковь отмечает память благоверного князя Феодора Смоленского и его сыновей Давида и Константина.

Эти святые жили в трудное время для Руси, в начале татаро-монгольского ига. В этот день также вспоминают мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта и преподобномученика Зосиму Киликийского, о котором известно, что он, будучи подвергнутым пыткам, остался невредимым, что привело к обращению смотрителя тюрьмы в христианство. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Народные традиции 2 октября также известны как Трофимовы вечерки или Пчелиная девятина. В этот день пчеловоды занимаются сбором меда и подготовкой ульев к зиме, поскольку святые Савватий и Зосима считаются покровителями пчел.

В честь праздника на Руси проводились медовые праздники, где на столе обязательно присутствовали свежий мед и оладьи. Существовал обычай употреблять чайную ложку меда на голодный желудок, запивая теплой водой, чтобы укрепить здоровье.

Среди запретов на 2 октября было запрещено обижать животных, так как это считалось плохой приметой. Также предостерегали от безделья, ругани и обид, особенно в отношении близких.

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Игорь Кириченко
Журналист

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