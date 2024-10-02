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общество

В Новосибирске задержали таксиста-мигранта, который удерживал девушку в машине

Фото: Pexels.com

Злoумышленником оказался 34-летний гражданин Узбекистана.

В аэропорту Новосибирска задержан 34-летний гражданин Узбекистана Шухрат Уримов, который подозревается в незаконном удержании девушки в такси. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным следствия, 29 сентября пострадавшая вызвала такси для поездки из Владивостока в город Артем. В ходе поездки водитель стал приставать к ней и делать непристойные предложения.

Уримов был задержан при попытке скрыться за границей. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы»).

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Игорь Кириченко
Журналист

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