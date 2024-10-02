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общество проиcшествия

В Новосибирской области адвокат лишился депутатского мандата

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области адвокат был лишен депутатского мандата.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Убинском районе адвокат, замещающий муниципальную должность, отказался от депутатского мандата.

По данным ведомства, в ходе проверки исполнения законодательства о местном самоуправлении и соблюдения ограничений, связанных со статусом депутата, сотрудники правоохранительных органов установили, что адвокат Адвокатской палаты Новосибирской области был избран депутатом Совета депутатов Убинского сельсовета.

При этом, согласно федеральному законодательству, депутатский статус и адвокатская деятельность несовместимы.

Прокурор Убинского района направил в Совет депутатов представление и информацию в Адвокатскую палату Новосибирской области. По итогам рассмотрения избранный депутатом адвокат отказался от своего мандата.

Напомним, что из Толмачево более семи часов не могут улететь около 330 пассажиров.

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Валерия Митрохина
Журналист

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