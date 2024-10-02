В Новосибирской области планируется строительство производственно-логистического комплекса «Мочище»

Инвестор ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» представил на инвестсовете Новосибирской области проект создания производственно-логистического комплекса «Мочище» на территории Станционного сельсовета.

В качестве ключевых резидентов комплекса выступят оператор 3PL ООО «Экваир» и кондитерская фабрика ООО «Родина».

Общая площадь участка составит 34 481 кв.м., из которых производственно-складские помещения класса А займут 12 000 кв.м., а офисы арендаторов — 600 кв.м. Предусмотрено 50 парковочных мест для легкового и 50 для грузового транспорта.

Проект находится на стадии предпроектных работ и предполагается реализовать за 611 млн рублей, из которых 61% — собственные средства, а 39% — заемные. Ожидается создание около 100 новых рабочих мест с среднемесячной зарплатой 70 000 рублей. Выход на проектную мощность намечен на октябрь 2026 года. Срок окупаемости составит 8,1 года, налоговые поступления за этот период оценены в 181,4 млн рублей.