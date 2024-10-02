В Новосибирской области появится производство кормов для форели и морских ежей

Корма для крабов и лобстеров буду производить в НСО.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили о том, что вчера Совет по инвестициям Новосибирской области под руководством главы региона Андрея Травникова одобрили проект строительства цеха по производству кормов для аквакультуры за 194 миллиона рублей.

На территории опережающего развития «Линёво» в Новосибирской области планируется строительство нового производственного комплекса, который будет выпускать корма для таких морских обитателей, как крабы, лобстеры и морские ежи. Проект станет частью программы импортозамещения в аграрной отрасли и призван сократить зависимость от иностранных поставок специализированных кормов.

В ходе обсуждения на заседании представители проекта подчеркнули важность его реализации для обеспечения устойчивого развития.

Известно, что завод начнет свою работу уже летом следующего года.