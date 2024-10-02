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общество

Житель Новосибирска варил мефедрон килограммами в домашней лаборатории

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске поймали местного жителя, который варил мефедрон.

По информации пресс-службы УФСБ по Новосибирской области, 30-летний житель Новосибирской области организовал личную лабораторию в Мошковском районе, в которой производил наркотики. Правоохранительные органы изъяли на 17 млн руб свыше 6,8 килограммов мефедрона, 100 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров и химических реактивов и лабораторное оборудование. Об этом сообщил портал “Прецедент”.

“Свыше 11 тысяч доз произведенного синтетического наркотика дилер планировал распространять через интернет-магазин на территории СФО”, — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на дилера заведено уголовное дело по статье “незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере”. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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