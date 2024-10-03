Андрей Турчак принес присягу и официально вступил в должность главы Республики Алтай

В четверг, 3 октября, Андрей Турчак официально вступил в должность Главы Республики Алтай.

Церемония инаугурации прошла в Горно-Алтайске в рамках торжественного заседания Государственного Собрания — Эл Курултай. Как прошло мероприятие рассказал депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатoв.

В ходе церемонии Турчак поклялся народу Республики Алтай соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Алтай, строго соблюдать законы, защищать интересы республики и верно служить ее народу. Клятва была произнесена на русском языке, текст на алтайском языке был выведен на экран.

«В своей речи Андрей Анатольевич подчеркнул, что сознательно не стал произносить присягу и на алтайском языке. Именно потому, что с глубочайшим уважением относится к народу Республики Алтай и его традициям, чтобы не искажать слова клятвы своим произношением», — рассказал депутат Госдумы РФ Виктор Игнатoв.

Турчак поблагодарил жителей региона за оказанное ему доверие на выборах и выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за выдвижение на пост главы республики.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев и спикер Госсобрания Эжер Ялбаков поздравили нового главу региона с вступлением в должность. Ялбаков зачитал поздравительную телеграмму от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Регион возглавил «политический тяжеловес» со связями в федеральном центре. В ближайшие годы социально-экономическая ситуация в Республике Алтай будет меняться к лучшему. Основные направления изменений сформулированы в «Народной программе» с которой Андрей Анатольевич шел на выборы», — сказал Игнатoв.

Андрей Турчак был избран на пост главы республики на выборах, прошедших с 6 по 8 сентября 2024 года, набрав 74,09% голосов. Предыдущий глава региона, Олег Хорохордин, победил на выборах в 2019 году с результатом 58,8%.

На церемонии присутствовали депутаты Госсобрания, главы муниципальных образований и старейшины Республики Алтай. Герой России Амыр Аргамаков отметил, что благодаря инициативе Турчака увеличена региональная выплата участникам СВО. Турчак объявил, что направляет Аргамакова представлять республику в Совете Федерации РФ.