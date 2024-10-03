Более 800 человек стали участниками карьерного форума «Найти IT» в Новосибирске

Каждый второй принял участие в квизе Сбера.

Карьерный форум «Найти IT» прошел в Новосибирске. В нем приняли более 10 технологических компаний и сотни студентов, выпускников и молодых специалистов IT-направлений.

Большой интерес у гостей мероприятия вызвали активности банка и компаний-партнеров. Буквально каждый второй, пришедший на форум в поисках карьеры в IT принял участие в квизе. Более 270 человек зарегистрировались на сайте «Школы 21», флагманского проекта индустрии образования банка. Также широкую аудиторию участников форума собрала лекция регионального директора блока «Технологии» банка Дениса Колодного.

Кроме того, рекрутеры банка рассказали всем желающим – как подготовить резюме, которое точно не останется незамеченным, как проходить собеседования, чтобы стать частью команды мечты.

Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка Сбера:

«Банк традиционно поддерживает карьерный форум «Найти IT», помогающий молодым специалистам отрасли лучше сориентироваться на рынке труда и максимально эффективно для себя и своих будущих команд построить карьерный трек. Для Сбера, как для ведущей технологической компании страны, участие в форуме — это также возможность показать молодым ребятам возможности для личностного роста и развития, которые предлагает IT-специалистам банк».